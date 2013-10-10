الإبراهيم: الكويت تشارك في مؤتمر المياه العام المقبل

بودابست ـ كونا: أكد وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء م.عبدالعزيز الابراهيم حرص الكويت على تنفيذ توصيات وقرارات الامم المتحدة وحضور الاجتماعات والمؤتمرات الدولية في مختلف انحاء العالم بما يعود بالمصلحة على الجميع.

وقال الابراهيم، في تصريح لـ «كونا» على هامش اعمال اليوم الثاني من قمة المياه العالمية المنعقدة في هنغاريا، ان الكويت ستحضر مؤتمر المياه الذي دعا اليه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون العام القادم، معربا عن امله في ان تكون المشاركة فيه رفيعة المستوى.

واضاف ان تعدد مثل هذه المؤتمرات المعنية بمشكلة المياه وسبل ايجاد الحلول لها دليل على مدى اهميتها الحيوية ما يتطلب منا جميعا ادراجها في اجندتنا الدولية.

واشار الى انه سيعقد سلسلة من اللقاءات مع نظرائه من الدول المشاركة، لافتا الى انه بحث الليلة الماضية مع نظيره الالباني سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الكويت والبانيا وتكثيف حجم المشاريع الاستثمارية الثنائية في مجال المياه وكيفية استفادة البانيا من خبرة الكويت في ادارة المياه وتوزيعها وترشيدها.

واكد ضرورة ايجاد ميثاق دولي لعملية استغلال المياه المتنازع عليها في العديد من دول العالم، مشيرا الى ان قمة المياه في بودابست ركزت على ضرورة سن القوانين والاتفاقيات المنظمة لعملية استخدام واستغلال المياه الموجودة بين الدول.

وقال الابراهيم ان الاجتماع شدد على ضرورة الاستفادة من الخبرات العالمية ووضع استراتيجية مشتركة لمواجهة مشكلة تلوث المياه والحد منها، مشيرا الى ان 10 آلاف طفل دون سن الخامسة يموتون سنويا بسبب استخدامهم لمياه ملوثة، ما حدا بالامم المتحدة الى حث الدول على استغلال مواردها بصورة افضل.