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«الرباعية» توافق على الاستعاضة بـ«الحرس» عن «الداخلية» لتأمين المنشآت النفطية

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ماضي الهاجري

خاطبت نقابة العاملين بشركة نفط الكويت وزير النفط مصطفى الشمالي تذكره باجتماع اللجنة الرباعية المكونة من الداخلية والجيش والحرس الوطني والإطفاء والذي حصل على موافقة مبدئية بالاستعاضة بالحرس الوطني لحماية المنشآت النفطية والاستفادة من العاملين في الإدارة العامة لأمن المنشآت في حماية الأمن العام.

وجاء في الكتاب ان يتم نقل جميع أفراد الشرطة العاملين في الإدارة العامة لأمن المنشآت إلى القطاع العام بوزارة الداخلية لتعزيز الأمن بين المناطق السكنية والطرق العامة، حيث بلغ عددهم 5000 عنصر أمني، والاستعاضة بالحرس الوطني لحماية السفارات والمنشآت النفطية، بالإضافة الى العاملين في فرق الأمن بالشركات النفطية، خصوصا ان الحرس الوطني لا يناط به دور بارز إلا في أوقات الطوارئ.

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