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القائد العام لليونيفيل يشيد بالتزام لبنان وإسرائيل بالحفاظ على الهدوء

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القائد العام لليونيفيل يشيد بالتزام لبنان وإسرائيل بالحفاظ على الهدوء القائد العام لليونيفيل يشيد بالتزام لبنان وإسرائيل بالحفاظ على الهدوء

أعرب القائد العام للقوات الدولية العاملة فى جنوب لبنان "يونيفيل" اللواء باولو سيرا، اليوم الأربعاء، عن تقديره لالتزام لبنان وإسرائيل بالحفاظ على الهدوء فى جنوب لبنان.

وذكر بيان "لليونيفيل" أن سيرا ترأس اليوم اجتماعاً عسكرياً لبنانيا إسرائيلياً فى موقع الأمم المتحدة عند معبر رأس الناقورة الحدودى مع إسرائيل.

وأعرب عن تقديره "للتجاوب الإيجابى من الطرفين (اللبنانى والإسرائيلى) مع جهود يونيفيل للحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق".

وأفاد البيان أن "البحث تناول تطبيق البنود ذات الصلة بالقرار 1701 تحت ولاية يونيفيل ومن ضمنها الوضع على طول الخط الأزرق والخروقات الجوية والأرضية والعملية المستمرة لوضع علامات مرئية على طول الخط الأزرق، وانسحاب القوات الإسرائيلية من شمال الغجر".

وأضاف سيرا بحسب البيان أنه "خلال الشهر الماضى شهدنا ظروفا صعبة جدا فرضتها التطورات الإقليمية، ويعود الفضل للطرفين فى العمل مع يونيفيل برباطة جأش تستحق التنويه والحفاظ على وقف الأعمال العدائية. وقد ضمن هذا استقرارا مستمرا على طول الخط الأزرق".

وقال "لقد ناشدت الأطراف على الحفاظ على هذا الزخم الإيجابى ومعالجة الأمور على الأرض، وهذه خطوة من شأنها تقوية الإطار الأمنى المشترك الذى طبقناه بنجاح على طول الخط الأزرق".

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