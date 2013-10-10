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تفعيل اتفاقية للتعاون القضائى بين ليبيا والعراق

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تفعيل اتفاقية للتعاون القضائى بين ليبيا والعراق تفعيل اتفاقية للتعاون القضائى بين ليبيا والعراق

بحث رئيس لجنة متابعة السجناء الليبيين فى الخارج الدكتور "سليمان الفورتية"، وسفير العراق لدى ليبيا سعد محمد رضا اليوم الأربعاء سبل تفعيل اتفاقية للتعاون القضائى التى وقعت بين البلدين فى شهر مارس الماضى.

وناقش اللقاء الذى عقد بمقر السفارة العراقية بطرابلس اليوم أوجه التعاون الثنائى بين ليبيا والعراق، خاصة ملف السجناء الليبيين داخل السجون العراقية ممن فروا من النظام المنهار وزج بهم فى سجون العالم خارج الوطن.

وأعرب "فورتية"، خلال اللقاء، تقديره للحكومة العراقية فى مساندتها للشعب الليبى إبان حرب التحرير، ولقرار الرئيس العراقى الإفراج عن ثمانية سجناء ليبيين فى العراق.

من جهته، طمأن السفير العراقى لدى ليبيا سعد محمد رضا، خلال اللقاء، بالعمل على تجميع السجناء الليبيين فى مكان واحد ببغداد حتى يتسنى للسفارة الليبية التواصل معهم بسهولة، واستكمال قرار العفو الرئاسى بالإفراج عن ثمانية سجناء ليبيين فى العراق، والعمل على إصدار قرار رئاسى مماثل للإفراج عن سجينين آخرين، وتأجيل حكم الإعدام لسجينين آخرين.
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