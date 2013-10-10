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بالفيديو.. محمود بدر: سأترشح للإنتخابات البرلمانية عن دائرة شبين الكوم بالمنوفية

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بالفيديو.. محمود بدر: سأترشح للإنتخابات البرلمانية عن دائرة شبين الكوم بالمنوفية بالفيديو.. محمود بدر: سأترشح للإنتخابات البرلمانية عن دائرة شبين الكوم بالمنوفية

قال محمود بدر، مؤسس حركة تمرد، أنه سيترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة عن دائرة شبين الكوم بمحافظة  المنوفية.

وأوضح بدر، خلال لقائه على قناة “سي بي سي” اليوم الأربعاء، أنه سيترشح عن أهل مدينته الذى فوجئ بحبهم له واعتزازهم به، مشيرا إلى أنهم ساعدوه خلال جمع توقيعات حملة تمرد، كما أنهم رحبوا بفكرة ترشيحه للبرلمان.
> وأكد بدر أنه سيدعم الفريق السيسى في حال ترشحه بعد أن أصبح بطلا قوميا حيث قام بتوحيد الشعب المصرى بعد أن اصطفوا حوله في شاهدة لم تحدث منذ الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، على حد تعبيره، قائلا “السيسى نموذج للعسكرى المصرى المقاتل الذى نعرفه، وقد اختار الطريق الأصعب في ثورة 30 يونيو فكان من إمكانه الاجتماع مع مرسى وقيادات الإخوان وتغليب مصلحته الخاصة”.
> وعن لجنة الخمسين، قال بدر إنهم أجروا 23 لجنة استماع خلال الفترة الماضية وأبدى الجميع رفضهم لبقاء مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه لا فائدة منه ولا مبرر لوجوده.

 

 

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