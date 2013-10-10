أكبر شركة سياحية روسية تستأنف رحلاتها إلى مصر السبت المقبل

أعلنت اكبر شركة سياحية روسية تعمل في السوق السياحي المصري استئناف رحلاتها السياحية الشارتر والمنتظمة للمنتجعات السياحية بالبحر الاحمر وشرم الشيخ يوم السبت القادم حيث يستقبل مطاري الغردقة وشرم الشيخ اولي الرحلات القادمة من مختلف المدن الروسية.

> وأكد ماجد القاضي مستشار رئيس غرفة شركات السياحة للبحر الاحمر ان نحو 90% من الدول التي فرضت حظر سفر لمواطنيها الي مصر رفعت الحظر للبحر الاحمر وشرم الشيخ وان فرنسا تعتبر الدولة الوحيدة التي مازالت متمسكة بفرض الحظر واضاف القاضي انه متوقع ان تستانف باقي الشركات السياحية الروسية رحلاتها للبحر الاحمر الاسبوع المقبل.