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عماد متعب: أنا جاهز للقطن.. وأتمنى التواجد مع المنتخب

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عماد متعب: أنا جاهز للقطن.. وأتمنى التواجد مع المنتخب عماد متعب: أنا جاهز للقطن.. وأتمنى التواجد مع المنتخب

أكد عماد متعب مهاجم النادي الأهلي والمنتخب أنه يتدرب بقوة وجاهز تماما لمباراة القطن الكارميوني في لقاء العودة للدور قبل النهائي لدوري رابطة أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها بالجونة في الغردقة 20 اكتوبر الجاري

، وأوضح مهاجم الاهلي الذي أنهي برنامج التأهيل البدني فى تصريح لموقع النادى أنه علي درجة عالية من الاستعداد البدني و الفني لموجهة القطن الكاميرونى فى مباراة العودة وينتظر قرار الجهاز الفنى للمشاركة فى لقاء العودة .. .. وقال متعب “مخطئ من يظن أن نتيجة الذهاب مطمئنة للأهلي” لأن كرة القدم لا تعرف هذه المفاهيم خاصة و أن الاهلي كان قد تعادل في نهائي الموسم الماضي أمام الترجي بالقاهرة بنفس النتيجة و فاز في تونس بالطولة بالاضافة الي ان الفريق الكاميروني كان متقدما علي الاهلي بهدف نظيف قبل ادراك التعادل و هو ما يعني قدرته علي التسجيل في مرمي الاهلي و هو ما يجب الحذر منه في لقاء العودة و عدم الاستهانة بالمنافس اطلاقا لأنه فريق قوي و الاهلي واجهه في ظروف قاسية للغاية .
> وشدد متعب علي أنه أصبح واقفا علي قدميه الان بلغة الكرة و مستعد لمباراة القطن الكاميروني ويشتاق الى احراز الاهداف و العودة من جديد للمبارايات
> وحول مشوار المصري ، أعرب عن تمنياته أن يكون في معسكر المنتخب حاليا خلال الاستعداد لموجهة غانا المرتقبة واشار الى هدفه الاخير في تصفيات كأس العالم أمام الجزائر 2009 وقال أن الاصابة هي التى حرمته من المشاركة في مباراة الذهاب مع غانا واتمنى اللحاق بمباراة العودة في القاهرة .
> وأكد متعب على اهمية دور المهاجمين في المنتتخبين المصري و الغاني وقال المهاجمين عليهم عبء حسم تلك المواجهة واتمنى ً أن يكون الأسبقية للمهاجمين المصريين تريكة وصلاح و جدو و عمرو زكي علي حساب لاعبي غانا الذي يلعبوا في كبري الأندية العالمية .

واضاف مهاجم الاهلي أن مواجهة المنتخب ستكون علي شوطين الاول في غانال و الثاني بالقاهرة لذا يجب أن نحقق نتيجة طيبة و ايجابية في غانا قبل لقاء العودة المرتقب في لتحقيق حلم المونديال

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