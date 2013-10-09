منتخب الأردن بقيادة حسام حسن يتعادل مع الكويت 1 -1 قبل مواجهة عُمان بتصفيات آسيا

تعادل منتخب الأردن بقيادة المدرب المصرى القدير الكابتن حسام حسن مع ضيفه الكويتي بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعت بينهما على استاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة مساء اليوم الأربعاء في اطار الاستعداد للجولة الثالثة بتصفيات كأس آسيا فى كرة القدم.

وتقدم منتخب الأردن بهدف اللاعب “البديل” عدنان عدوس بالدقيقة “66″ .. وتعادل لمنتخب الكويت البديل يوسف ناصر بالدقيقة “72″،

> ويلتقي منتخب الأردن يوم “15″ أكتوبر الجاري مع ضيفه العُماني في الجولة الثالثة لتصفيات آسيا فيما ستتوجه بعثة الكويت غدا الخميس إلى بيروت لملاقاة منتخب لبنان في نفس اليوم

> ودفع الكابتن حسام حسن بتشكيلة من الشباب” في اطار خطة للبحث عن حلول لمشكلة الغيابات المؤثرة بسبب الاصابات

> وظهرت “لمسات” حسام حسن على أداء المنتخب وبخاصة فيما يتعلق بسرعة الإرتداد من الدفاع إلى الهجوم والضغط الجماعي على الخصم .. وأجاد منتخب الاردن تنفيذ بطريقة اللعب 4-5-1 .

> وبدأ منتخب الأردن المباراة بتشكيلة ضمت عامر شفيع في حراسة المرمى و محمد مصطفى وأبو هشهش وعدي زهران وأحمد سريوة، فى الدفاع وفى الوسط سعيد مرجان وأحمد سمير وعامر ذيب وخليل بني عطية ومصعب اللحام وفى مركز رأس الحربة أحمد هايل .

> وتراجع منتخب الكويت فى البداية للدفاع فى مواجهه حماس منتخب الاردن والهجمات المتتالية على مرمى نواف الخالدي

> وبادل منتخب الكويت الهجمات لتخفيف الضغط على مرماه واعتمد على التفاهم بين عبد العزيز المشعان ووليد علي وبدر المطوع وفهد الرشيدي فى الهجوم على مرمى الاردن

> وتبادل الفريقان اضاعة الفرص لينتهى الشوط الاول بالتعادل السلبى .. وفى الشوط الثانى أجرى المدربان تغييرات لتنشيط الهجوم واتاحة الفرصة لاكبر عدد من اللاعبين وأشرك “العميد” جسام حسن اللاعب حسن عبد الفتاح بدلا من أحمد سمير وعدي الصيفي وعدوس بدلا من اللحام وأحمد سريوة وانتقل خليل بني عطية الى مركز الظهير ألايسر .. وفى المقابل دفع مدرب الكويت البرازيلي فييرا بسعود الأنصاري والحارس الرشيدي ويوسف ناصر

> وفي الدقيقة “63″ تسبب المهاجم يوسف ناصر فى ضربة جزاء اعترض نجوم النشامى على صحتها وسددها جراح العتيقي وصدها حارس الاردن .

> وأحرز منتخب الأردن هدف السبق بالدقيقة “66″ عندما توغل هايل فى دفاع الكويت وعكس الكرة بالعرض ليلعبها البديل عدوس (ضربة خلفية)، استقرت في الزاوية اليمنى للرشيدي ودفع حسام حسن ببهاء عبد الرحمن مكان هايل وبيوسف الرواشدة مكان عامر ذيب.

> وقام مدرب الكويت فييرا بسحب بدر المطوع واشرك بأحمد عجب لتعزيز الهجوم .. وفى الدقيقة “72″ سجل يوسف ناصر هدف التعادل من متابعة كرة من خلف الدفاع وسددها فى المرمى .

> وانخفض الاداء الهجومي للفريقين في الدقائق الاخيرة لتنتهي المباراة بتعادل المنتخبين الشقيقين “1-1″.