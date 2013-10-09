رقميا – لماذا يمكن لمصر أن تثق في نجيب مثل جمعة

هل يلعب أحمد فتحي قلب دفاع، يعدل برادلي الطريقة إلى 3-5-2؟ كلها أسئلة تنبع من قلق بسبب سن وائل جمعة وعدم الثقة في محمد نجيب.. ولكن.

تؤكد الأرقام الخاصة بمحمد نجيب أنه قادر على مساعدة وائل جمعة في تشكيل دفاع صلد لمنتخب مصر، طالما لم يقرر برادلي الهجوم وكشف المساحات.

إن لعب منتخب مصر بخط دفاع متأخر لا يترك مساحات كبيرة بينه وحارس المرمى شريف إكرامي، فإن نجيب قادر على بناء حائل جيد للفراعنة.

وائل جمعة الذي يعد أهم مدافع مصري موجود حاليا، استرجع الكرة للأهلي خلال دوري أبطال إفريقيا 81 مرة من أصل 116 مواجهة مع خصم وجها لوجه.

نسبة وائل جمعة في استخلاص الكرة من منافسه تصل لـ70%.

محمد نجيب ليس أقل من جمعة، بل على العكس أرقامه جيدة جدا وتأتي على قدر المساواة مع الصخرة.

نجيب استخلص الكرة من خصمه 92 مرة بشكل صحيح خلال دوري أبطال إفريقيا خلال 131 مواجهة مباشرة مع منافسب.

نسبة نجاح نجيب تبلغ أيضا 70%.

وخلال رحلة نجيب مع منتخب مصر في تصفيات المونديال أيضا بلغت نسبة نجاحه في اسخلاص الكرة من خصومه 70% أعلى من جمعة مع الفراعنة بـ2%.