أخبار عاجلة

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
بالفيديو.. الإبراشي يعرض قصة شاب ذبح شقيقته لفتح مقبرة أثرية -
سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رقميا – لماذا يمكن لمصر أن تثق في نجيب مثل جمعة

Google+ Print
رقميا – لماذا يمكن لمصر أن تثق في نجيب مثل جمعة رقميا – لماذا يمكن لمصر أن تثق في نجيب مثل جمعة

هل يلعب أحمد فتحي قلب دفاع، يعدل برادلي الطريقة إلى 3-5-2؟ كلها أسئلة تنبع من قلق بسبب سن وائل جمعة وعدم الثقة في محمد نجيب.. ولكن.

تؤكد الأرقام الخاصة بمحمد نجيب أنه قادر على مساعدة وائل جمعة في تشكيل دفاع صلد لمنتخب ، طالما لم يقرر برادلي الهجوم وكشف المساحات.

إن لعب منتخب مصر بخط دفاع متأخر لا يترك مساحات كبيرة بينه وحارس المرمى شريف إكرامي، فإن نجيب قادر على بناء حائل جيد للفراعنة.

وائل جمعة الذي يعد أهم مدافع مصري موجود حاليا، استرجع الكرة للأهلي خلال دوري أبطال إفريقيا 81 مرة من أصل 116 مواجهة مع خصم وجها لوجه.

نسبة وائل جمعة في استخلاص الكرة من منافسه تصل لـ70%.

محمد نجيب ليس أقل من جمعة، بل على العكس أرقامه جيدة جدا وتأتي على قدر المساواة مع الصخرة.

نجيب استخلص الكرة من خصمه 92 مرة بشكل صحيح خلال دوري أبطال إفريقيا خلال 131 مواجهة مباشرة مع منافسب.

نسبة نجاح نجيب تبلغ أيضا 70%.

وخلال رحلة نجيب مع منتخب مصر في تصفيات المونديال أيضا بلغت نسبة نجاحه في اسخلاص الكرة من خصومه 70% أعلى من جمعة مع الفراعنة بـ2%.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي