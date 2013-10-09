غانا تصل كوماسي استعداد لمصر .. ومكافآت التأهل تصل لـ15 ألف دولار

وصل منتخب غانا الأول إلى كوماسي للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة مصر في الجولة الفاصلة المؤهلة لمونديال 2014.

وسافرت بعثة المنتخب الغاني التي تضم 24 لاعبا من أكرا إلى كوماسي مساء الأربعاء على أن تبدأ تدريباتها يوم الخميس.

ويستقبل المنتخب الغاني نظيره المصري يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب الجولة الفاصلة للمباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم، على أن يقام لقاء الإياب في مصر بالـ19 من نوفمبر المقبل.

كما قرر الاتحاد الغاني لكرة القدم زيادة مكافآت اللاعبين في حال النجاح في عبور مصر والتأهل لكأس العالم 2014 لتصل إلى 15 ألف دولار لكل لاعب.

وزار رئيس الجمهورية الغاني معسكر الفريق في أكرا مساء الأربعاء قبل السفر إلى كوماسي من أجل تشجيع اللاعبين وتحميسهم قبل مواجهة مصر المصيرية.