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"راديو مصر" و"مونت كارلو" يناقشان أزمة الخزانة الأمريكية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي

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"راديو مصر" و"مونت كارلو" يناقشان أزمة الخزانة الأمريكية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي "راديو مصر" و"مونت كارلو" يناقشان أزمة الخزانة الأمريكية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي

كتب : الوطن الأربعاء 09-10-2013 20:46

أكد ماهر عبد العزيز، رئيس اذاعة "راديو "، أن المذيعة سهام نصار، تستضيف في الإستوديو، الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد، ومساعد مدير صندوق النقد الدولي، أما المذيع كمال طرابيه، في إستوديو مونت كارلو، فيستضيف الأستاذ محمد الألفي، الخبير في الاقتصاد السياسي، وذلك في الحلقة الجديدة من البث المباشر بين "راديو مصر" و"راديو مونت كارلو" الدولية، والتي تبدأ في تمام الثانية من بعد ظهر الأربعاء.

وقال ماهر إنه تم الاتفاق مع سعاد الطيب، رئيس راديو مونت كارلو الدولية، على أنه سيتم اعتباراً من الأربعاء التالي، والذي يوافق ثاني أيام عيد الاضحى المبارك، إجازة للبرنامج، ويُستأنف البث عقب العيد.

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