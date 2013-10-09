"مرور القاهرة": المحافظة تخسر 36 مليون جنيه يوميًا بسبب أزمات المرور

كتب : محمد عاشور منذ 6 دقائق

قال اللواء حسن البرديسي، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، إن المحافظة تخسر يوميا 36 مليون جنيه، بسبب أزمات المرور، مشيرا إلى أن هناك مخاطر بيئية وصحية بسبب الأزمات المرورية.

وأضاف البرديسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن"، أن أزمة الجراجات تعد أحد أهم أسباب الأزمة المرورية، وأن القاهرة لديها عجز في الجراجات يصل إلى 600 ألف مكان، منوها بأنه تم ضبط 12 ألف دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ما بين مسروقة وبدون تراخيص.

وأشار البرديسي إلى أن أجهزة الداخلية ضبطت في يوم واحد أكثر من 700 دراجة بخارية بدون لوحات، وتابع "سنخاطب الجمارك بمنع دخول نوعية معينة من الموتوسيكلات، وبعض الدرجات البخارية لا يتجاوز ثمنها ألفي جنيه وهذا سر انتشارها".