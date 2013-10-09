أخبار عاجلة

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
بالفيديو.. الإبراشي يعرض قصة شاب ذبح شقيقته لفتح مقبرة أثرية -
سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. وقفة لـ"مصر القوية" فى ذكرى أحداث ماسبيرو

Google+ Print

نظم حزب القوية اليوم، وقفة بدوران جيهان بالإسكندرية بمناسبة مرور الذكرى الثانية على أحداث ماسبيرو، ورفع أعضاء الحزب بعض اللافتات المكتوب عليها "الدم المصرى كله حرام- مسلم مسيحى إيد واحدة -مينا مينا يا ولد دمك بيحرر بلد- شهداء ماسبيرو فى القلب".

وقال أحمد شحتوت، مسئول الاتصال الإعلامى، إننا فى حزب مصر القوية لن ننسى دماء الشهداء مهما مر الزمن، وما يؤسفنا أنه بعد مرور عامين على الواقعة لا يزال حق مينا وإخوته لم يأت بعد، وإننا نطالب بالقصاص لدماء الشهداء ومحاسبة المسئول عنها مهما كان موقعه".

1.jpg

G5255c29d391dd.jpg

G5255c29e93941.jpg

G5255c2a00b1ba.jpg

G5255c2a162462.jpg

G5255c2a3bf4c1.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي