بالصور.. وقفة لـ"مصر القوية" فى ذكرى أحداث ماسبيرو

نظم حزب مصر القوية اليوم، وقفة بدوران جيهان بالإسكندرية بمناسبة مرور الذكرى الثانية على أحداث ماسبيرو، ورفع أعضاء الحزب بعض اللافتات المكتوب عليها "الدم المصرى كله حرام- مسلم مسيحى إيد واحدة -مينا مينا يا ولد دمك بيحرر بلد- شهداء ماسبيرو فى القلب".

وقال أحمد شحتوت، مسئول الاتصال الإعلامى، إننا فى حزب مصر القوية لن ننسى دماء الشهداء مهما مر الزمن، وما يؤسفنا أنه بعد مرور عامين على الواقعة لا يزال حق مينا وإخوته لم يأت بعد، وإننا نطالب بالقصاص لدماء الشهداء ومحاسبة المسئول عنها مهما كان موقعه".