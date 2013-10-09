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بالصور..والدة محمد الجندى:النظام يميز بين شهداء الثورة والشرطة

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طالبت السيدة سامية الشيخ، والدة الشهيد محمد الجندى، النظام الحاكم وعلى رأسه الدكتور حازم الببلاوى، رئيس ، بتكريم شهداء الثورة وتقديرهم بالشكل اللائق، وعدم التميز بينهم وبين شهداء الشرطة والجيش.

وأكدت خلال تكريمها بالمؤتمر الذى نظمه التيار الشعبى بالبحيرة مساء اليوم بمجمع دمنهور الثقافى بمناسبة مرور عام على تأسيسه، على ضرورة وضع أسماء شهداء الثورة فى كتب التربية الوطنية، لتعرف الأجيال المقبلة ما قام به هؤلاء الشهداء من تضحيات من أجل رفعة هذا الوطن.

و على هامش المؤتمر كرم التيار الشعبى الزميل الشهيد "تامر عبد الرؤوف"، مدير مكتب الأهرام السابق، إضافة إلى تكريم عدد من شهداء الشرطة والقوات المسلحة والقوى السياسية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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مصر 365

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