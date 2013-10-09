قوى سياسية بدمياط: تفويض وزير الدفاع لإعلان التعبئة العامة "أمر طبيعي"

كتب : سهاد الخضرى الأربعاء 09-10-2013 21:42

اعتبرت القوى السياسية بدمياط، قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور، بتفويض وزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي، بشأن إعلان التعبئة العامة لمدة عام "أمر طبيعي".

من جانبه، اعتبر شادي التوارجي، القيادي بالتيار الشعبي في المحافظة أن التفويض أمر منطقي، لأنه صدر في إطار أن الرئيس عدلي منصور هو رئيس مؤقت، وأن هناك حالة من الاستنفار الأمني تشهدها البلاد، بسبب أعمال العنف التي يرتكبها أنصار الرئيس المعزول.

من جانبه، قال فادي أبو سمرة، الناشط السياسي إنه "من حق رئيس الجمهورية إعلان التعبئه العامة وتفويض من يقوم بهذه المهمة، فأمر التجديد يعد ردا على كل من يشكك في أمر التفويض".

فيما قال الناشط معتز عوض "في حال اقتصار الأمر على التفويض في حدود التعبئة العامة فقط فلا بأس من القرار، لأن التعبئة لا تتم سوى فى حالات الحروب والخطر على البلاد، وبما أن الرئيس مدني فإنه لايعلم شيئًا عن الحياة العسكرية، ويتم ذلك عن طريق قادة الجيش، فهم الأدرى والأعلم بالحياة العسكرية واحتياجات الجيش من المدنيين".