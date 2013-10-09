أخبار عاجلة

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
بالفيديو.. الإبراشي يعرض قصة شاب ذبح شقيقته لفتح مقبرة أثرية -
سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

قوى سياسية بدمياط: تفويض وزير الدفاع لإعلان التعبئة العامة "أمر طبيعي"

Google+ Print
قوى سياسية بدمياط: تفويض وزير الدفاع لإعلان التعبئة العامة "أمر طبيعي" قوى سياسية بدمياط: تفويض وزير الدفاع لإعلان التعبئة العامة "أمر طبيعي"

كتب : سهاد الخضرى الأربعاء 09-10-2013 21:42

اعتبرت القوى السياسية بدمياط، قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور، بتفويض وزير الدفاع، عبد الفتاح ، بشأن إعلان التعبئة العامة لمدة عام "أمر طبيعي".

من جانبه، اعتبر شادي التوارجي، القيادي بالتيار الشعبي في المحافظة أن التفويض أمر منطقي، لأنه صدر في إطار أن الرئيس عدلي منصور هو رئيس مؤقت، وأن هناك حالة من الاستنفار الأمني تشهدها البلاد، بسبب أعمال العنف التي يرتكبها أنصار الرئيس المعزول.

من جانبه، قال فادي أبو سمرة، الناشط السياسي إنه "من حق رئيس الجمهورية إعلان التعبئه العامة وتفويض من يقوم بهذه المهمة، فأمر التجديد يعد ردا على كل من يشكك في أمر التفويض".

فيما قال الناشط معتز عوض "في حال اقتصار الأمر على التفويض في حدود التعبئة العامة فقط فلا بأس من القرار، لأن التعبئة لا تتم سوى فى حالات الحروب والخطر على البلاد، وبما أن الرئيس مدني فإنه لايعلم شيئًا عن الحياة العسكرية، ويتم ذلك عن طريق قادة الجيش، فهم الأدرى والأعلم بالحياة العسكرية واحتياجات الجيش من المدنيين".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي

فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة