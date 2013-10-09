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شكري أبو عميرة رئيسا للجنة تحكيم مهرجان الأغنية والمنوعات

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شكري أبو عميرة رئيسا للجنة تحكيم مهرجان الأغنية والمنوعات شكري أبو عميرة رئيسا للجنة تحكيم مهرجان الأغنية والمنوعات

كتب : الوطن الأربعاء 09-10-2013 17:25

اختار اتحاد إذاعات الدول الآسيوية، المخرج شكري أبوعميرة، رئيس التليفزيون المصري، رئيسا للجنة تحكيم مهرجان الأغنية والمنوعات، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يُختير فيها مصري عربي رئيسا للجنة تحكيم المهرجان الذي ينظمه الاتحاد.

أكد شكري أبو عميرة أن الإعلام المصري منذ ثورة 30 يونيو أعلن انحيازه للشعب المصري مثل كل المؤسسات الوطنية، ويحاول جاهدا تغيير صورة وسوف تجدون بمصر كل الخير والأمن والأمان، وأن الفن المصري والسينما والتليفزيون يوثقون الآن لثورة 30 يونيو العظيمة وهي إرادة شعب مصر العظيم.

وأضاف أبو عميرة، في كلمته التي سيلقيها بمهرجان اتحاد الإذاعات الآسيوية الذي يعقد في الفترة من 23 / 10 إلى 30 /10 /2013، أن مصر تتحول إلى طريق الديمقراطية من خلال تنفيذ خارطة الطريق التي رسمت ملامح مستقبل مصر.

وفي نهاية كلمته، أعرب أبو عميرة عن سعادته كونه أول مصري عربي يرأس لجنة تحكيم المهرجان، متمنيا أن تشارك مصر بالمهرجان في العام المقبل.

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