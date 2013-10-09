إطلاق فيلم Gravity في دور العرض المصرية بتقنية ثلاثي الأبعاد بقاعة IMAX

كتب : نورهان طلعت الأربعاء 09-10-2013 19:57

أطلقت شركة يونايتد موشن بيكتشرز اليوم، في دور العرض المصرية بتقنية ثلاثي الأبعاد وفي قاعة IMAX فيلم الدراما والخيال العلمي رقم واحد في أميركا Gravity، من بطولة النجمين ساندرا بولوك وجورج كلوني، والذي نال استحسان عدد كبير من النقاد، كما أشاد به الجميع بعد العرض العالمي الأول له في مهرجان فينيسيا السينمائي.

بدأ فيلم Gravity أولى خطواته في دور العرض الأميركية محطما الرقم القياسي في عروض شهر أكتوبر، حيث جمع إيرادات وصلت إلى 55.8 مليون دولار في نهاية أسبوعه الأول، ليحقق الفيلم أعلى إيرادات افتتاح بالنسبة لبطليه بولوك وكلوني.

تؤدي ساندرا بولوك دور ريان ستون، المهندسة الطبية الماهرة التي تقوم بأول مهمة مكوكية لها مع رائد الفضاء المخضرم مات كوالسكي (جورج كلوني) الذي يقود آخر رحلة له قبل تقاعده، ولكن الرحلة الروتينية في الفضاء تتعرض لكوارث، ويتم تدمير المكوك، ويصبح كوالسكي وستون وحدهما وغير مرتبطين بأي شيء، فيحتميان ببعضهما البعض، ويواجهان الظلام، حيث لا يحيط بهما شيء سوى صمتٌ يصم الآذان ويوحي بأنهما قد فقدا أي صلة بالأرض أو أي فرصة للإنقاذ. يتحول الخوف إلى حالة من الذعر، فكل جرعة يستنشقانها من الهواء تستنفذ ما تبقى من الأكسجين القليل، والطريقة الوحيدة للعودة إلى الوطن قد تكون بالخروج إلى الفضاء المرعب.

فيلم Gravity هو العمل الذي طال انتظاره، من الحاصل على 3 ترشيحات للأوسكار ألفونسو كوارون، مخرج فيلمي Harry Potter and the Prisoner of the Azkaban وChildren of Men، حيث يعود إلى كرسي الإخراج بعد غياب 6 سنوات.

طرح الفيلم في دور العرض المصرية وبتقنية ثلاثي الأبعاد وفي قاعة IMAX من خلال شركة يونايتد موشن بيكتشرز، كبرى شركات التوزيع السينمائي في العالم العربي والوكيل الرسمي سينمائيا لشركة وارنر بروس الأميركية في مصر.