بالصور.. محافظ البحيرة يطالب الوحدة المحلية بإنشاء 4 مراسى على أدكو

طالب الدكتور مصطفى هدهود، محافظ البحيرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو بالتنسيق مع معهد علوم البحار وهيئة الثروة السمكية، بإنشاء عدد 4 مراسى على ضفاف بحيرة إدكو لخدمة مراكب الصيد الصغيرة، بحيث يكون موقعها على أطراف البحيرة وتتصل بالطريق البرى وتضم تجمعات لتقديم خدمات ومستلزمات الصيد ومجمع تسويقى مصغر، مع تخطيط تلك المراسى تخطيطا معماريا يتناسب مع خطة تطهير وتطوير البحيرة.

جاء ذلك خلال زيارته لمدينة إدكو يرافقه الدكتور خالد الحسنى، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ومحمد زهران، رئيس مدينة إدكو لتفقد أعمال تطهير البحيرة وتفقد ميناء الصيد بالمعدية.