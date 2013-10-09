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بالصور.. القبض على 6 من إخوان الفيوم المتهمين بحرق مركز شرطة طامية

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ألقت أجهزة الأمن بالفيوم، القبض على 6 من تنظيم الإخوان المتهمين بحرق مركز شرطة طامية فى 14 أغسطس الماضى.

كانت الحملات التى أشرف عليها اللواء الشافعى حسن، مدير أمن الفيوم، تمكنت من القبض على كل من محمد حسن جاد 42 سنة، موظف بنيابة طامية، وعبد الوهاب حمدى فراج 40 سنة، مدرس، وهانى رمضان عبد الباقى 28 سنة، سائق، وهيثم عزام عقيلة 19 سنة، عاطل، وعبد العزيز صالح عبد العزيز 38 سنة، عامل، وربيع محمد على 33 سنة، عاطل، وجميعهم من مركز طامية، ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية 2794 /2013 إدارى مركز طامية بتهمة اقتحام وحرق مركز الشرطة، تمت إحالة المتهمين إلى النيابة التى تولت التحقيق.

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