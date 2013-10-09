لجنة التحكيم بمهرجان “سينيموبيل” تسحب من فيلم “انسان” جائزة أفضل عمل

اصدرت ادارة مهرجان سينيموبايل بالاشتراك مع لجنة التحكيم به بيان تؤكد فيه سحب جائزة افضل فيلم بالدورة الثانيه من فيلم “انسان”وذلك بعد التاكد من قيم صناع العمل من نقل فكرته من فيلم اسيوى قصير بعنوان “remake”

> وقال البيان ظتلقت اليوم ادارة المهرجان عدد من الرسائل يُتهم فيها فيلم انسان و الذي تم منحه جائزة افضل فيلم للدورة الثانية للمهرجان بأنه يتشابه بشكل مريب مع فيلم قصيراسيوي بعنوان Remake و يرجع تاريخه لعام ٢٠١١ .. تم مشاهدة الفيلم من خلال إدارة المهرجان و لجنة التحكيم

> واضاف .بعد التشاور أصدرت لجنة التحكيم عدة توصيات.وجاء باولها.نظراً لما وجدته لجنة التحكيم من نقل واضح لفكرة و اسلوب تنفيذ الفيلم بشكل يتجاوز توارد الخواطر أو تشابه الأفكار و انما يندرج تحت بند النقل المباشر لفكرة و تناول بصري لا يمكن أن يآتي من باب الصدفة ..

> وقررت لجنة التحكيم بتقسيم قيمة الدعم الانتاجي ( قيمة الجائزة ) مناصفة بين الفيلمين اللذان نالا جائزتي لجنة التحكيم و جائزة أفضل فيلم تسجيلي “مجرد ” لمحمد الدباح و “قفل و جنزير” لمحمد كرارة نظراً للمستوى الفني للفيلمين و بما أنهم شغلوا مواقع مقاربة جدا في المنافسة مع فيلم انسان خلال مداولات اللجنة ..

واقرت اللجنه باحقية ” آية محمد” بجائزة أفضل ممثلة بما أن اللجنة ترى أن لا ذنب لها في اقتباس الفيلم و لازالت اللجنة ترى أنها تميزت جداً في دورها

يذكر انه قبل اثارة الازمه الاخيرة تم الاعلان عن فوز فيلم “انسان”بالجائزة الكبرى بالمهرجان