قوات الأمن تغلق ميدان التحرير بعد منعها مسيرة قادمة من أمام ماسبيرو

أغلقت قوات الأمن المتواجدة بميدان التحرير جميع مداخل ومخارج الميدان بعد أن قامت مساء اليوم الأربعاء بمنع مسيرة لقوى وحركات ثورية من دخول الميدان كانت قادمة من أمام مبنى ماسبيرو بعد تنظيمهم وقفة احتجاجية لإحياء الذكرى الثانية لشهداء ماسبيرو، وتم الدفع بعدد من المجندين والعربات المدرعة التابعة لوزارة الداخلية والقوات المسلحة.

وكانت قوات الأمن قد أطلقت عدد من قنابل الغاز المسيل للدموع على المسيرة عندما حاول عدد من المشاركين فيها الدخول إلى ميدان التحرير، حيث قامت قوات الأمن بتفريقهم وألقت القبض على عدد من مثيري الشغب بالمسيرة.

> من جانبها، طالبت عناصر من قوات الجيش المواطنين المتواجدين بميدان التحرير بإخلائه تجنبا لحدوث أي اشتباكات، وهو ما ترتب عليه توقف الحركة المرورية في الميدان بشكل كامل بعد أن وضعت القوات المتاريس الحديدية على مداخل ومخارج ميدان التحرير.

> يذكر أن مسيره تضم عشرات المتظاهرين المنتمين لحركات وقوى ثورية قد اتجهت إلى ميدان عبدالمنعم رياض قادمة من أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون بعد أن أنهى المشاركون في المسيرة وقفتهم التى نظموها لإحياء ذكرى أحداث ماسبيرو التى وقعت في مثل هذا اليوم قبل عامين.

أ ش أ