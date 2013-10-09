ميسي ورونالدو وكاسياس وراموس يدعمون حملة يويفا ضد العنصرية

مدريد، (إفي): يشارك مجموعة من ألمع نجوم الساحرة المستديرة من بينهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والإسبان كارليس بويول وإيكر كاسياس وسيرخيو راموس، في حملة "لا للعنصرية" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بهدف مناهضة العنصرية.

ومن المنتظر أن يتم تكثيف هذه الحملة في الجولة المقبلة من بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، التي سيتم خوضها في الفترة ما بين 22 و24 من الشهر الجاري.

وقال ميشيل بلاتيني، رئيس (اليويفا) في تصريحات له إنه "في ماي من هذا العام اعتمدت جميع الاتحادات الوطنية لدينا قرارا بوضع عقوبات صارمة للقضاء على العنصرية في كرة القدم الأوروبية. ونحن نقوم بجانب جمعية (كرة القدم دون عنصرية في أوروبا) شريكنا منذ سنوات، بالتضامن معا لمناهضة العنصرية في كل أوروبا".

ووفقا للويفا، ستكون حملة "لا للعنصرية" محور أنشطة أسبوع عمل الجمعية المذكورة والتي سيشارك فيها أبرز نجوم كرة القدم عبر ارتداء أساور عليها شعار الحملة فضلا عن صدور أشرطة مصورة يظهر فيها اللاعبون والمدربون والحكام وهم يدعمون الحملة.

ومن أبرز اللاعبين المشاركين في تلك الحملة، الهولندي يوهان كرويف، والمدرب البرتغالي أندريه فيلاش بواش، وصانع الألعاب الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريين روبن.

كما سيتم قبل كل مباراة عرض شريط مصور يستعرض الإحدى عشرة نقطة التي تضمنها القرار الذي توصل له (اليويفا) في اجتماعه الأخير في مايو، منها السماح للحكام بوقف أو تعليق أو إلغاء المباراة التي تقع خلالها أي مظاهر عنصرية، كما تسمح بمعاقبة اللاعبين أو أي عضو في الفريق بالإيقاف عشر مباريات في حالة تبنيهم أي سلوك عنصري، وغلق الملاعب في حالة تبني المشجعين مثل هذا السلوك.

كما أعلنت أيضا اللجنة التأديبية التابعة للويفا فرض عقوبات على الأندية التي يتبنى جمهورها أي سلوك عنصري.

ويتضمن أسبوع عمل جمعية "كرة القدم دون عنصرية في أوروبا"، المدعومة من قبل (اليويفا)، أكثر من 200 مبادرة في ما يزيد عن 40 بلدا بجميع أنحاء أوروبا، تشمل ندوات وموائد مستديرة وبطولات مصغرة لكرة القدم مع المشجعين والأندية والاتحادات والأقليات العرقية ومنظمات الشباب.