من التاريخ - 1954.. مصر أمام إيطاليا و ' لا يكلف الله نفسا إلا وسعها '

"لا يكلف الله نفسا إلا وسعها".. كانت الجملة التي عبرت من صحيفة الأهرام عن عدم تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 1954 بعد هزيمة قاسية أمام إيطاليا.

FilGoal.com ينقلكم بين الأزمنة، لتشاهدوا كيف كانت الأجواء مع كل محاولة لمنتخب مصر في رحلة الوصول إلى كأس العالم، والبداية مع 1934.

بعد ثورة 23يوليو.. وفي يوم 25 يناير عام 1954 تناولت صحيفة الأهرام الخسارة القاسية للفراعنة أمام منتخب إيطاليا 5-1.

هذه النتيجة تسببت في خروج منتخب مصر من التصفيات خاصا انه انهزم في القاهره ذهابا 2-1.

المثير هنا أن عنوان الأهرام "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" في ظل درجة حرارة 5 تحت الصفر.

من المانشيت نكتشف بداية تبرير الهزائم في الكرة المصرية للهزيمة.

فقد جاء في الخبر أن فريقنا ضحية البرد القارص والثلج والانزلاق ثم عنوان فرعي بعنوان إصابه عبد الجليل والضظوي وشريف الفار.

واكد عبد الرحمن فوزي المدير الفني لمنتخب مصر ان البرد القارس كان السبب الرئيسي للخسارة الثقيلة.

وكتب مراسل الاهرام مستشهدا بمذيع المباراة في ميلانو أن عمال ملعب اللقاء نزلوا بين الشوطين ليزيحوا الثلج من أمام مرمي ايطاليا بينما تركوه متعمدين في الجانب الخاص بمصر!