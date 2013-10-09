أخبار عاجلة

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
بالفيديو.. الإبراشي يعرض قصة شاب ذبح شقيقته لفتح مقبرة أثرية -
سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

من التاريخ - 1954.. مصر أمام إيطاليا و ' لا يكلف الله نفسا إلا وسعها '

Google+ Print
من التاريخ - 1954.. مصر أمام إيطاليا و ' لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ' من التاريخ - 1954.. مصر أمام إيطاليا و ' لا يكلف الله نفسا إلا وسعها '

"لا يكلف الله نفسا إلا وسعها".. كانت الجملة التي عبرت من صحيفة الأهرام عن عدم تأهل منتخب إلى كأس العالم 1954 بعد هزيمة قاسية أمام إيطاليا.

FilGoal.com ينقلكم بين الأزمنة، لتشاهدوا كيف كانت الأجواء مع كل محاولة لمنتخب مصر في رحلة الوصول إلى كأس العالم، والبداية مع 1934.

بعد ثورة 23يوليو.. وفي يوم 25 يناير عام 1954 تناولت صحيفة الأهرام الخسارة القاسية للفراعنة أمام منتخب إيطاليا 5-1.

هذه النتيجة تسببت في خروج منتخب مصر من التصفيات خاصا انه انهزم في القاهره ذهابا 2-1.

المثير هنا أن عنوان الأهرام "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" في ظل درجة حرارة 5 تحت الصفر.

من المانشيت نكتشف بداية تبرير الهزائم في الكرة المصرية للهزيمة.

فقد جاء في الخبر أن فريقنا ضحية البرد القارص والثلج والانزلاق ثم عنوان فرعي بعنوان إصابه عبد الجليل والضظوي وشريف الفار.

واكد عبد الرحمن فوزي المدير الفني لمنتخب مصر ان البرد القارس كان السبب الرئيسي للخسارة الثقيلة.

وكتب مراسل الاهرام مستشهدا بمذيع المباراة في ميلانو أن عمال ملعب اللقاء نزلوا بين الشوطين ليزيحوا الثلج من أمام مرمي ايطاليا بينما تركوه متعمدين في الجانب الخاص بمصر!

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي