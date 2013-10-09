قرعة مونديال الأندية - الأهلي مرشح لمواجهة بطل آسيا ثم بايرن ميونيخ

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية عام 2013 عن سقوط بطل دوري أبطال إفريقيا في مواجهة بطل دوري أبطال آسيا في أول مواجهة.

وأجريت القرعة مساء الأربعاء في المغرب بحضور ممثلين لأغلب الفرق التي وصلت مع ممثلين للاتحادات العالمية.

وأوقعت القرعة الرجاء البيضاوي بطل المغرب في مواجهة مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا ثم يواجه الفائز منها مونتاري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية.

وينتظر بطل أتليتكو مينيرو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية الفائز من مونتاري والفائز من المواجهة الأولى.

بينما يواجه بطل إفريقيا بطل آسيا في المواجهة الأولى على أن يصطدم الفائز منهما ببايرن ميونيخ بطل أوروبا في نصف النهائي.

ويتنافس جوانجزو إيفرجراندي الصيني مع سيول الكوري في نهائي دوري أبطال آسيا، بينما يتصارع الأهلي المصري مع الترجي التونسي والقطن الكاميروني وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي على لقب دوري أبطال إفريقيا.