رئيس غانا في زيارة للمنتخب: نصلي جميعا من أجل الفوز على مصر

زار رئيس الجمهورية الغاني دراماني ماهما معسكر منتخب النجوم السوداء مساء الأربعاء لتشجيع الفريق قبل مواجهة مصر في الجولة الفاصلة المؤهلة لمونديال 2014.

ونشرت تقارير صحفية غانية أن رئيس الجمهورية فاجئ الفريق بزيرة المعسكر في أكرا وتحدث مع اللاعبين حول أهمية المباراة المرتقبة.

وقال الرئيس للاعبين "قمنا بمشوار طويل وصعب حتى نصل لهذه النقطة، الآن أمامنا مباراة واحدة للوصول إلى البرازيل".

وتابع "هذه المباراة أهم من كل المباريات التي خضناها وحان الوقت للتركيز والفوز على مصر".

ويستقبل المنتخب الغاني نظيره المصري يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب الجولة الفاصلة للمباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم، على أن يقام لقاء الإياب في مصر بالـ19 من نوفمبر المقبل.

وأكد رئيس الجمهورية الغاني للاعبين أنه كبير مشجعين للفريق مشيرا إلى أن "كل البلاد تقف متوحدة خلف الفريق وستسانده في مهمته".

وأكمل "مهما حدث في المباراة سندعمكم، سنصلي من أجلكم، ونعلم أن الله لن يخذل شعبنا في تحقيق النصر على مصر".