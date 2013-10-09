غدًا.. الأورمان و"الصحة العالمية" يحتفلان بيوم الصحة بسوهاج

تحتفل منظمة الصحة العالمية الخميس الثانى من شهر أكتوبر من كل عام، باليوم العالمى للإبصار، حيث سيكون غدًا الخميس الاحتفال الذى سيقام بسوهاج تحت شعار "احرص على فحص عينك".

وتم اختيار جمعية الأورمان لتكون شريكًا رئيسيًا لمنظمة الصحة العالمية فى رعاية الاحتفال للعام الثانى، وقال محمود فؤاد مسئول ملف الإبصار بجمعية الأورمان: "لقد تم الانتهاء من إجراء 9 آلاف عملية عيون شاملة جميع التخصصات "القرنية – الشبكية – إزالة المياه" وكل أمراض العيون خلال هذا العام ليصبح إجمالى عدد العمليات الجراحية 17 ألف عملية منذ بداية نشاطها فى مجال عمليات العيون بتكلفة تتعدى 38 مليون جنيه، بالإضافة إلى الكشف على ما يقرب من 50 الف مريض عن طريق القوافل الطبية التى تجوب محافظات مصر أسبوعيًا للبحث عن مرضى العيون والقيام بعلاجهم وتوفير ما لزم لهم من علاج ونظارات طبية".

وأشار أحمد إبراهيم، مدير مشروعات سوهاج، إلى أنه تم إجراء 1500 عملية تصحيح الإبصار منذ بداية العام حتى الآن وتم الكشف على عدد 3000 مريض من جميع مراكز المحافظة بأحد المراكز المتخصصة بالمحافظة، ويتم الكشف والعملية تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد إقبال حافظ أستاذ أمراض العيون بجامعة سوهاج.