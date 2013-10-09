النجاح الأكبر لرجل الأمن تربية أبنائه

أكد اللواء محمد سعيد المري، مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع بالنيابة، أن النجاح الأكبر لرجل الأمن هو تربيته لأبنائه رغم مشاغله ومهامه الشاقة، وهذا هو النجاح والتميز الذي نفتخر به في شرطة دبي، لافتاًإلى أن شرطة دبي تعد المؤسسة الوحيدة التي تكرم أبناء العاملين لديها.

جاء ذلك في كلمته خلال حفل تكريم المتفوقين في شهادة الثانوية العامة من أبناء موظفي شرطة دبي، الذي نظمته إدارة العلاقات المجتمعية بالإدارة العامة لخدمة المجتمع في نادي الضباط بحضور العميد الدكتور عبد الله بن دراي نائب مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، والعقيد علي أحمد عبد الله غانم نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون المراكز والمخافر بالوكالة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

والعقيد محمد راشد عبد الله مدير إدارة المراسم والتشريفات في الإدارة العامة لخدمة المجتمع، والعقيد ناصر خميس السويدي نائب مدير مركز المرقبات، والمقدم الدكتور أحمد السعدي مدير إدارة العلاقات المجتمعية، وعدد من مديري الإدارات الفرعية ومراكز الشرطة، وجمع من أولياء الأمور والطلبة.

وتقدم المري بجزيل الشكر لمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، ونائبه اللواء خبير خميس مطر المزينة، على دعمهم الدائم للمتميزين في كافة المجالات.

من جانبه أوضح السعدي أن إدارة العلاقات المجتمعية تحرص على تنظيم هذا الحفل كل عام، انطلاقاً من رؤية شرطة دبي التي تعد من المؤسسات الحكومية الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية تجاه الموظفين وأبنائهم.

وفي الختام كرم المري المتفوقين للعامين الدراسيين 2012، 2013، الذين بلغ عددهم 142 طالباً وطالبة، حيث حصل الطالب أحمد علي أحمد عبد الله غانم على أعلى نسبة في العام الدراسي 2012 والتي وصلت 99.2.

وعن فئة الإناث حصلت الطالبة سجى الخطاب محمد طاهر علي على نفس النسبة في السنة ذاتها كما حصل الطالب أحمد علي عبد الصمد أحمد قاسم على نسبة 98.8 في العام الدراسي 2013، وعن فئة الإناث حصلت الطالبة جميلة أحمد سالم صالح الطيب على نسبة 99.3 في السنة ذاتها.