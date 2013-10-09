محمد بن راشد يزور معرض"سيتي سكيب "في مركز دبي التجاري العالمي

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم معرض " سيتي سكيب " في مركز دبي التجاري العالمي.

وقد تجول سموه يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي وسعادة هلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي في أرجاء المعرض الذي شهد هذا العام زخما ملحوظا من حيث اقبال شركات التطوير العقاري الوطنية والأجنبية على المشاركة فيه وعرض ما لديها من مشاريع استثمارية نوعية في قطاعات السياحة والترفيه والسكن والتسوق وغيرها من مشاريع التطوير العقاري المتنوعة المجالات والأحجام والتصاميم.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم رحب برؤساء وممثلي الشركات المشاركة في المعرض وتبادل معهم التحية والسلام واطمأن إلى راحتهم ثم استهل سموه جولته بالتوقف عند منصة عرض / دبي وورلد سنترالواستمع سموه من القائمين على الجناح إلى استعراض جديد مشروع مدينة مطار ال مكتوم المتكاملة وهي الاولى من نوعها على مستوى العالم واطلع سموه على فرص الاستثمار المتاحة في المدينة وفي المناطق اللوجستية والسكنية والتجارية ومنطقة الطيران وما يرافقها من مرافق خدمية عالية المواصفات.

وفي جناح قناة دبي المائية المشروع السياحي التجاري السكني الواعد تعرف صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي من خلال الخرايط والمجسمات الخاصة بالمشروع إلى تفاصيله ومكوناته والشوراع التي تمر فيها القناة البالغ طولها ثلاثة كيلومترات وتصل تكلفتها إلى ما يزيد عن ملياري درهم وتضم على ضفتيها فنادق وفلل ومبان سكنية ومطاعم وحدائق واسواق تجارية ومرافق ترفيهية أخرى.

وعند منصة عرض شركة مراسى استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم من المهندس عبدالله الحباي رئيس الشركة إلى نبذة عن مشروع / لبلوووتر/ الذي يضم أعلى دولاب في العالم / دبي اي/ للترقية ومرافق ترفيهية أخرى وفنادق ومجمعات سكنية راقية ومطاعم وغيرها وتبلغ تكلفة المشروع ستة مليارات درهم وسيتم الانتهاء من إنجاز المرحلة الاولى للمشروع في العام 2016 وتصل مساحة الارض المقام عليها المشروع الضخم بالقرب من منطقة جميرا ريزدنس الى حوالي ثلاثة ملايين قدم مربعة.

>

وتابع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومرافقوه جولتهم في المعرض وصولا الى جناح مجموعة دبي العقارية وشركة إعمار حيث كان في استقبال سموه سعادة محمد العبار رئيس إعمار وسعادة احمد بن بيات الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي العقارية وكبار المسؤولين فيهما واطلع سموه على اهم المشاريع التنموية الحضارية التي تنفذها الشركة في دبي بالتعاون بين دبي القابضة وشركة أعمار اضخم وأحدث مشروع على مستوى المنطقة ويتمثل في تطوير الخيران ويضم المشروع مدينة مميزة مزودة باحدث التقنيات التي تلبي احتياجات الحياة العصرية للشباب ويتوسط المدينة برجا دبي التوأم وفيه ايضا منطقة أعمال مركزية واخرى مخصصة للريادة ويغطي المشروع بكامله مساحة من الارض تناهز الستة ملايين متر مربع.

>

وتوقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم عند منصة عرض ميدان واطلع من رئيس مجلس إدارتها سعادة سعيد حميد الطاير على مكونات وتفاصيل مشروع / ديستريتكت ون/ المشروع الرائد ضمن مدينة الشيخ محمد بن راشد بالاضافة الى الكشف عن المشروع الفريد برج انتصارالواقع على شارع الشيخ زايد.

>

وتضمن الشرح الذي قدمه سعيد الطاير التعريف بالمشاريع التطويرية الاخرى التي تنفذها /ميدان/ كمشروع / هايتس / السكني ومشروع / دايموند بزنس/ الذي سيضم شققا وفللا سكنية فخمة ومرافق سياحية وترفيهية متكاملة وغيرها من المشاريع التي تستقطب كبار المطورين العقاريين والمستثمرين من كل أنحاء العالم.

> كما اطلع سموه على مراحل العمل في مشروع / دبي كرسك ريزدنس / ومشروع / ذا ادرس سكاي فيو/ اللذين تنفذهما شركة إعمار العقارية في دبي.

>

ثم زار سموه جناح شركة نخيل واستمع من رئيسها سعادة على راشد لوتاه إلى اهم مواصفات مشروع السوق الليلي في نخلة ديرة التي يجري إعداد بنيتها التحتية لاقامة مناطق سكنية وتجارية وسياحية فيها من بينها السوق الليلية الاولى من نوعها في العالم كما يضم مشروع نخلة ديرة نحو 1500 محل تجاري وممشي بطول 11 كيلومترا وغيرها من المرافق كالمطاعم والمنتجعات وما إلى ذلك.

> كما توقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم عند منصة / فالكوسيتي/ واطلع على جديدها من المشاريع وعلى رأسها مشروع / الهرم الاوسط/ بتكلفة تصل إلى ما يزيد عن مليار وربع المليار درهم

واستمع سموه من رئيس مجلس إدارة فالكون سيتي ..سالم الموس إلى تفاصيل المشروع الذي يجرى تنفيذه قرب شارع الشيخ محمد بن زايد.

> وعرج سموه على منصة جناح جزيرة السعديات في ابوظبي الذي يضم مدينة متكاملة من المجتمعات السكنية الراقية والفنادق وملاعب الجولف ومرافق رياضية وسياحية متنوعة وحديثة وتعتبر من أهم المشاريع الاستثمارية في مجال التطوير العقاري على مستوى المنطقة.

>

وفي جناح دائرة الاراضي والاملاك بدبي شاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم شاشة الخارطة الاستثمارية التي أعدتها الدائرة كدليل الكتروني للمستثمرين الباحثين عن مواقع استثمارية مميزة في دبي واستمع سموه في هذا السياق الى شرح قدمه سعادة سلطان بن مجرن مدير عام الدائرة ومساعدوه.

> ثم توقف عند جناح مركز دبي المالي العالمي الذي يعرض مجسما ضخما لموقع ومبنى المركز ومرافقه.

>

وزار سموه كذلك منصة شركة بلوم/ العقارية الوطنية واطلع على مشاريعها التطويرية في القطاع العقاري التي تنفذها في ابوظبي وغيرها من مدن الدولة.

> واختتم سموه زيارته للمعرض عند منصة جميرا غولف التي تطرح المرحلة الثانية من فلل مجمع فايرسايد والوحدات السكنية الاخيرة في المجمع الواقع على شارع الشيخ زايد واطلع سموه على مشاريع أخرى يجري تطويرها من قبل الشركة.

>

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ابدى إعجابه بالمشاريع التنموية والتطويرية التي تعرضها الشركات الوطنية المتخصصة في قطاع التطوير العقاري وغيرها من الشركات العربية والعالمية .ووصف سموه هذه المشاريع بالنوعية اوالمميزة كونها مشاريع جديدة من حيث تصاميمها وأغراضها ومكوناتها فهي في الغالب تركز على توفير بيئة سكنية راقية جدا ومجهزة باحدث مقومات الحياة العصرية الامنة إلى جانب تركيزها على قطاع السياحة التي باتت من أهم مقومات وعوامل جذب المستثمرين إلى المنطقة.

> وأعرب سموه عن أمله في ان تسهم هذه المشاريع الحيوية الانمائية بعد إنجازها محليا في دفع عجلة اقتصادنا الوطني الى الامام من أجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة التي تسعى دولتنا العزيزة إلى بلوغها وتأمين فرص العمل والاعمال للشباب وإيجاد فرص استثمارية جديدة للمستثمرين العرب والاجانب الذين يتطلعون إلى دولة الامارات عموما ودبي على وجه الخصوص بعين الرضا والثقة والاطمئنان إلى مستقبل استثماراتهم ومستقبل الاقتصاد الوطني والعالمي من خلال هذه المشاريع الاستثمارية الواعدة التي باتت محط أنظار هؤلاء المستثمرين على مستوى العالم.

>