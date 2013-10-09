"مصابو الثورة" يسيطرون على مقر المجلس القومي للشهداء.. ويعلنون الاعتصام المفتوح

أحد المصابين لـ"الوطن": مطالبنا إقالة رئيس المجلس والموظفين المتقاعسين

كتب : محمد شنح الأربعاء 09-10-2013 20:56

أعلن عدد من مصابي الثورة، الاعتصام المفتوح داخل مقر المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، وذلك بعد أن يسيطرون على مقر المجلس بالأمس ورفضوا الخروج منه.

وقال إبراهيم دسوقي، أحد مصابي ثورة 25 يناير، وتحديدا في أحداث موقعة الجمل، إن الاعتصام لن ينتهي إلا بعد تحقيق مطالبهم، وهي إقالة خالد بدوي، رئيس المجلس، والذي وصفوه بأنه يهمل عمله ويتقاعس في حقهم، ولا يحضر لمقر المجلس، وأيضاً إقالة عدد من موظفي المجلس المتقاعسين عن أداء عملهم، وتحديدا موظفي الشؤون القانونية، الذين يعطلون أوراقهم بالشهور، ويتعاملون معهم بطريقة غير لائقة.

وأشار دسوقي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن هناك وفد من مجلس الوزراء زارهم بالأمس لمعرفة مطالبهم، وجاء إليهم وفد آخر منذ قليل للتفاوض معهم، وهم يجتمعون معه الآن داخل مقر المجلس، وسوف تعلن نتائج الاجتماع بعد قليل.