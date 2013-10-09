كلام غير مباح

جميل أن تـُـنعش ذكرى 6 أكتوبر الحس الوطنى لكل مصرى وتلهب حماسته.. مُحزن أن تُختزل مشاعر التقدير والاعتزاز فى شخص لم يشارك فى معاركها.

من بين أبرز الوجوه التى تصدرت الصف الأول للمنصة، كاد المشير طنطاوى يكون العسكرى الوحيد – بحكم السن وسنة التخرج – الذى شارك فى حرب 73. ففى واحدة تصفها الأدبيات الحربية، مصرية وعبرية، من أشرس معارك حرب كيبور، قاد المقدم أركان حرب محمد حسين طنطاوى، قائد الكتيبة 16 من الفرقة 16 مشاة، موقعة «المزرعة الصينية» فى سيناء فى مواجهة قوات قادها آرئيل شارون وكان من أبرز رجالها وزيرا الدفاع السابقان شاؤول موفاز وإيهود باراك، مكبداً الخصوم 66 جندياً من مقاتليهم. رغم ذلك، مازال هناك من المولعين بـ«كاريزما» الفريق أول عبدالفتاح السيسى ومتحدثه العسكرى من انتفض غضباً لوجود المشير طنطاوى فى الاحتفال، معتبرين إياه «قاتل الثوار»، رئيس «مجلس العار»، «اللى بيننا وبينه تار!»، حسب تعبيراتهم.

مازال هناك من لم يعِ حجم الأكاذيب والشائعات التى ساقها تنظيم الإخوان المحظور طوال هذه المدة لتشويه كل مكونات ومؤسسات الدولة أمام الرأى العام، لدرجة شيطنة النظام المخلوع ورجالاته، من ثبتت ضده تهم فساد ومن لم تثبت. مع التأكيد على بلوغ مرحلة مبارك حدا جعل انتفاضة الشعب حتمية.

مازال هناك من لا يدرك أن شيطنة المؤسسة العسكرية، ممثلة فى تخوين «المجلس العسكرى»، كانت صناعة إخوانية، وفخ سقط منا فيه الكثيرون. ومع التأكيد على سوء إدارة المجلس للفترة الانتقالية، إلا أن فهم ما يدور حولنا من أحداث وتفادى المزيد من الأخطاء يتطلب وضع الأمور فى نصابها الصحيح.

من ارتضى أن 30 يونيو، ثورة كانت أم انقلاباً، قامت للقضاء على «المؤامرة»، حسب تعبير القيادة العسكرية، وقامت لتخلص مصر من الفاشية الدينية التى كادت تفتك بـ7000 سنة حضارة، عليه أن يعى - ولو بعد حين - أبجديات المرحلة السابقة، حتى يكون مستعداً لبناء مستقبل واضح يتفادى أخطاء الماضى.

أما من يعنيه فهما أعمق لتاريخ يعاصره، فقد يتبادر إلى ذهنه الاستفهام حول «المؤامرة»: مؤامرة المشروع الإسلامى بعد وثوب المتأسلمين على السلطة؟ أم تلك التى حذرتنا منها مخابراتنا وسخرنا منها مطلع 2011؟!

الإجابة أرجأها الفريق أول السيسى فى حواره مع «المصرى اليوم» بعبارة مقتضبة: «هناك كلام كثير جداً ينبغى ألا يقال فى أى وقت». إذ الوقت لا يسمح للبوح بغير المباح. لكن تقديرى أن التأمل دوماً متاح.

amira_rahman@hotmail.com