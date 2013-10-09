الأمم المتحدة تناشد الخرطوم وجوبا عدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في "آيبي"

كتب : أ ش أ منذ 25 دقيقة

ناشدت الأمم المتحدة اليوم حكومتي السودان وجنوب السودان الامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب بشأن الوضع في منطقة "آيبي" الغنية بالنفط، والمتنازع عليها بين الدولتين.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن المنظمة الدولية تطالب حكومتي الخرطوم وجوبا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب بشأن "آيبي".

وأضاف حق أنه لا يوجد أي تقدم ملموس في المفاوضات الخاصة بالوضع النهائي في المنطقة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تدعم بقوة جهود فريق الاتحاد الإفريقي رفيع المستوى، المعني بتنفيذ اتفاقات التعاون الموقعة في 20 يونيو 2011، بشأن الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة لمنطقة "آيبي".