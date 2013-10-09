استهداف موكب رئيس مجلس النواب العراقي بسيارة مفخخة وإصابة 8 من أفراد حمايته

كتب : أ ش أ منذ 13 دقيقة

أصيب 8 من أفراد حماية رئيس مجلس النواب العراقي، أسامة النجيفي، إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكبه جنوب مدنية الموصل مركز محافظة نينوى، وقال مصدر أمني عراقي إن سيارة مفخخة كانت مركونة في منطقة عين الجحش التابعة لقضاء القيارة جنوب مدينة الموصل، انفجرت مساء اليوم، لدى مرور موكب أسامة النجيفي ما أسفرعن إصابة 8 من حماية النجيفي الذي لم يكن في الموكب.

وأضاف المصدر: أن قوة أمنية حاصرت مكان الحادث، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، قال مصدر أمني، إنه أصيب ثلاثة من أفراد الشرطة بينهم ضابط برتبة نقيب إثر انفجار عبوة ناسفة شرقي مدينة الموصل، مضيفا أن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق في حي الكرامة شرقي مدينة الموصل، انفجرت مساء اليوم، لدى مرور دورية للشرطة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر الدورية بينهم ضابط برتبة نقيب، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.