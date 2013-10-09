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تناول الكحوليات والوزن الزائد يؤدى إلى تورم القدمين

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تناول الكحوليات والوزن الزائد يؤدى إلى تورم القدمين تناول الكحوليات والوزن الزائد يؤدى إلى تورم القدمين

يعانى عدد كبير من كبار السن من تورم القدمين مما يمثل مشكلة كبيرة تؤثر على السير، وقد يحدث ذلك الأمر نتيجة ارتشاح السوائل من الخلايا للأنسجة، مصاحبا لإصابة القدمين باللون الأزرق مع الشعور بالألم.

أوضح دكتور ياسر راضى استشارى أمراض العظام أن التورم الخاص بالقدمين قد يكون نتيجة وجود التهابات جرثومية، مما يؤثر على القدمين مع ارتفاع درجة الحرارة وانسداد الأوعية الدموية مع احتمالية وجود تلف الصمامات الوريدية التى تمنع عودة الدم إلى الساقين، فيشعر المريض باللون الأزرق فى قدميه.

وأشار راضى إلى أن ألام القدمين ليست مرتبطة فقط بكبار السن ولكنها قد تحدث بسبب كثرة الوقوف أو الجلوس، مما يمثل مشكلة كبيرة تؤذى المريض وتسبب له مشاكل متعددة وقد يسبب ارتفاع ضغط الدم تورم القدمين، مما يستدعى استشارة الطبيب حتى يمكن تشخيص السبب الرئيسى مع إجراء عدد من التحاليل ويأتى على رأسها إجراء تحاليل صورة دم كاملة واتباع بعض النصائح الطبية كالتقليل من ملح الطعام وتقليل وتجنب الكحوليات مع التخلص من الوزن الزائد قدر الإمكان حتى يمكن تفادى تورم القدمين التى قد تؤدى لصعوبة سير المريض.

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