الخضرى: مشروع الممر المائى بات جاهزا ولن يكون بديلا عن معابر غزة

غزة (أ. ش. أ)

أكد النائب جمال الخضرى، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار فى قطاع غزة، أن الممر المائى الذى اقترحته اللجنة ليس بديلا عن معابر غزة، سواء التجارية أو معبر رفح، "بل هو مكمل لها".

وقال الخضرى فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء إن المشروع بات جاهزا بكافة جوانبه وتفاصيله لدى اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار.

لافتا إلى وجود موافقة جهات عربية وإسلامية على تطوير ميناء غزة البحرى، ليصبح قادرا على استيعاب السفن التى يمكن أن ترسو عليه، إلى جانب تكاليف الميناء الوسيط (على البحر المتوسط، الذى يربط غزة بالعالم الخارجى حسب المشروع المقترح).

وشدد على أن هذا المشروع حق للشعب الفلسطينى بالتنقل بحرية، واستخدام مياهه الإقليمية، وأن الذى يقف فى وجهه هو الرفض الإسرائيلى المطلق، لإنهاء الطوق البحرى ضد غزة.

وأكد مجددا أن المشروع جاء لسحب الذرائع الأمنية، التى تضعها دائما سلطات الاحتلال فى وجه أى حراك يهدف لتخفيف معاناة السكان، وإنهاء الحصار البحرى عن غزة.

وقال الخضرى، إن اختيار طرف وسيط برقابة أوروبية وهو حل طرحته اللجنة، ولقى قبول عدة جهات عربية ودولية، وأن المطلوب فى المرحلة المقبلة وجود إرادة سياسية وتوافق فلسطينى للشروع فى التنفيذ.