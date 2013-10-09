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اعتقال مهربى مخدرات فى الأردن متهمون بقتل ضابط بحرس الحدود

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اعتقال مهربى مخدرات فى الأردن متهمون بقتل ضابط بحرس الحدود اعتقال مهربى مخدرات فى الأردن متهمون بقتل ضابط بحرس الحدود

أعلنت مديرية الأمن العام فى الأردن اليوم الأربعاء، اعتقال اثنين من مهربى المخدرات أحدهما متهم بقتل ضابط فى حرس الحدود قبل خمسة أعوام وضبطت بحوزتهما 450 ألف حبة مخدرة و4.5 كجم من الحشيش.

وقال المركز الإعلامى الأمنى فى المديرية فى بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن قوات مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام وبإسناد من قوات الشرطة الخاصة تمكنت من القاء القبض على مطلوبين خطيرين مهربين للمخدرات وقتل أحدهما عمدًا ضابطًا فى حرس الحدود قبل أكثر من خمسة سنوات والآخر محكوم بحكمى أشغال شاقة 15 سنة فى قضايا مخدرات.

وأضاف أن أحدهما حاول استخدام سلاح نارى فى مقاومة القوة المداهمة إلا أنه تمت السيطرة عليه وضبطهما وبحوزتهما 450 ألف حبة مخدرة وأربعة ونصف كيلوجرام حشيش إضافة لضبط عدد من الأسلحة الفردية والأوتوماتيكية.

وبحسب البيان فإن عملية المداهمة تمت فى منزل بمنطقة صحراوية بناء على معلومات استخباراتية.

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