أخبار عاجلة

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
بالفيديو.. الإبراشي يعرض قصة شاب ذبح شقيقته لفتح مقبرة أثرية -
سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مراقبون دوليون: انتخابات غينيا شابتها انتهاكات تؤيد مزاعم المعارضة

Google+ Print
مراقبون دوليون: انتخابات غينيا شابتها انتهاكات تؤيد مزاعم المعارضة مراقبون دوليون: انتخابات غينيا شابتها انتهاكات تؤيد مزاعم المعارضة

أفاد مراقبون دوليون يمثلون منظمات مراقبة انتخابية من دول عدة، اليوم الأربعاء، بأن الانتخابات التشريعية التى أجريت فى غينيا مؤخرا شابتها انتهاكات فى ثمانية مقاطعات، ما قد يؤثر على النتائج النهائية لهذه المقاطعات الثمانية من أصل 38 مقاطعة.

وأوضح المراقبون، فى بيان نقلته "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن هناك إشارات تؤيد مزاعم المعارضة الغينية بوجود عمليات تزوير انتخابى، وأن الانتهاكات تمثلت فى حجب عدد كبير من البطاقات أثناء عمليات الفرز.

وشدد البيان على ضرورة إعادة النظر فى صحة هذه المزاعم من قبل المحكمة الغينية العليا، وذلك فى الوقت الذى ترفض فيه الاعتراف بمزاعم المعارضة.

ويمثل المراقبون دول وهيئات متعددة مثل الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى واتحاد دول غرب أفريقيا (إيكواس).

وكانت غينيا قد شهدت انتخابات تشريعية فى الثامن والعشرين من الشهر الماضى، وذلك بعد تأجيل استمر لنحو عامين، كما شهدت الشهور السابقة للانتخابات أعمال عنف فى مناطق عدة بالبلاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول