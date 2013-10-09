مراقبون دوليون: انتخابات غينيا شابتها انتهاكات تؤيد مزاعم المعارضة

أفاد مراقبون دوليون يمثلون منظمات مراقبة انتخابية من دول عدة، اليوم الأربعاء، بأن الانتخابات التشريعية التى أجريت فى غينيا مؤخرا شابتها انتهاكات فى ثمانية مقاطعات، ما قد يؤثر على النتائج النهائية لهذه المقاطعات الثمانية من أصل 38 مقاطعة.

وأوضح المراقبون، فى بيان نقلته شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن هناك إشارات تؤيد مزاعم المعارضة الغينية بوجود عمليات تزوير انتخابى، وأن الانتهاكات تمثلت فى حجب عدد كبير من البطاقات أثناء عمليات الفرز.

وشدد البيان على ضرورة إعادة النظر فى صحة هذه المزاعم من قبل المحكمة الغينية العليا، وذلك فى الوقت الذى ترفض فيه الحكومة الاعتراف بمزاعم المعارضة.

ويمثل المراقبون دول وهيئات متعددة مثل الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى واتحاد دول غرب أفريقيا (إيكواس).

وكانت غينيا قد شهدت انتخابات تشريعية فى الثامن والعشرين من الشهر الماضى، وذلك بعد تأجيل استمر لنحو عامين، كما شهدت الشهور السابقة للانتخابات أعمال عنف فى مناطق عدة بالبلاد.