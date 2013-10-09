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الأمم المتحدة: عدم اتخاذ إجراءات أحادية بشأن أبيى بين الخرطوم أو جوبا

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الأمم المتحدة: عدم اتخاذ إجراءات أحادية بشأن أبيى بين الخرطوم أو جوبا الأمم المتحدة: عدم اتخاذ إجراءات أحادية بشأن أبيى بين الخرطوم أو جوبا

ناشدت الأمم المتحدة اليوم حكومتى السودان وجنوب السودان، الامتناع عن أى إجراءات أحادية الجانب بشأن الوضع فى منطقة "أبيى" الغنية بالنفط، والمتنازع عليها بين دولتى السودان وجنوب السودان.

وقال نائب المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق اليوم الأربعاء، إن المنظمة الدولية تطالب حكومتى الخرطوم وجوبا بالامتناع عن اتخاذ أى إجراءات أحادية الجانب بشأن "أبيى".

وأضاف نائب المتحدث الرسمى فى المؤتمر الصحفى اليوم أنه لا يوجد أى تقدم ملموس فى المفاوضات الخاصة بالوضع النهائى فى منطقة أبيى، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تدعم بقوة جهود فريق الاتحاد الأفريقى رفيع المستوى المعنى بتنفيذ اتفاقات التعاون الموقعة فى 20 يونيو لعام 2011 بشأن الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة لمنطقة أبيى الغنية بالنفط.

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