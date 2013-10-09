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محمد فراج : ” القشاش ” مختلف تمامًا عن ” رجب الفرخ “

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محمد فراج : ” القشاش ” مختلف تمامًا عن ” رجب الفرخ “ محمد فراج : ” القشاش ” مختلف تمامًا عن ” رجب الفرخ “

محمد فراج

قال الفنان الشاب محمد فراج  بطل فيلم القشاش والمقرر عرضه بعيد الأضحى  : ” سعيد جدا بتجربة القشاش لانها تجربة جديدة ومميزة٫ نافياً وجود أي تشابه بين القشاش وشخصية  ” رجب الفرخ ” ، التي قدمها في مسلسل ” بدون ذكر أسماء.

وأكد فراج في تصريح خاص لوكالة أنباء “أونا ” : الفيلم يحمل الطابع الشعبي إلا أنه مختلف ومميز عن معظم الأعمال الشعبية التي قدمت من قبل “، داعياً الجمهور أن يشاهد الفيلم أولاً ثم يحكم عليه ” .

وأعرب مخرج العمل إسماعيل فارق عن سعادته بتجربة فيلم القشاش٫ مؤكدا علي كلام فراج أن تجربة مختلفة عن الافلام ذات الطابع الشعبي الموجودة حاليا٫ متمنياً النجاح لفيلمه ”  .

واحتفل مساء أمس أبطال فيلم “القشاش” وفريق العمل بالانتهاء من تصوير الفيلم بحضور عدد كبير من نجوم الفن كالفنانة لبلبة، المخرجة منال الصيفي ، ومحمد لطفي و المخرج أكرم فريد والفنانة سميرة محسن  وغيرهم من النجوم .

 

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