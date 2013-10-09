محمد فراج : ” القشاش ” مختلف تمامًا عن ” رجب الفرخ “

قال الفنان الشاب محمد فراج بطل فيلم القشاش والمقرر عرضه بعيد الأضحى : ” سعيد جدا بتجربة القشاش لانها تجربة جديدة ومميزة٫ نافياً وجود أي تشابه بين القشاش وشخصية ” رجب الفرخ ” ، التي قدمها في مسلسل ” بدون ذكر أسماء.
وأكد فراج في تصريح خاص لوكالة أنباء “أونا ” : الفيلم يحمل الطابع الشعبي إلا أنه مختلف ومميز عن معظم الأعمال الشعبية التي قدمت من قبل “، داعياً الجمهور أن يشاهد الفيلم أولاً ثم يحكم عليه ” .
وأعرب مخرج العمل إسماعيل فارق عن سعادته بتجربة فيلم القشاش٫ مؤكدا علي كلام فراج أن تجربة مختلفة عن الافلام ذات الطابع الشعبي الموجودة حاليا٫ متمنياً النجاح لفيلمه ” .
واحتفل مساء أمس أبطال فيلم “القشاش” وفريق العمل بالانتهاء من تصوير الفيلم بحضور عدد كبير من نجوم الفن كالفنانة لبلبة، المخرجة منال الصيفي ، ومحمد لطفي و المخرج أكرم فريد والفنانة سميرة محسن وغيرهم من النجوم .