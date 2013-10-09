القبض على تاجر مخدرات بحوزته 31 تذكرة هيروين بالمنوفية

تمكنت مباحث مديرية أمن المنوفية من إلقاء القبض على تاجر مخدرات بحوزته كميات من مسحوق الهيروين المخدر أثناء ترويجه لها بمدينة منوف وتم تحرير محضر بالواقعة وتحريز المضبوطات.

وتلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد خالد عبد الحليم رئيس مباحث قسم شرطة منوف بضبط هانى . ف .ن 28 سنة عاطل بحوزته 31 تذكرة هيروين بقصد الاتجار أثناء تفقد دورية شرطية فى ساعات متأخرة شوارع مدينة منوف بقيادة الرائد خالد عبد الحليم ورجال المباحث بعد مطاردة مع الشرطة محاولا الفرار وتم تحرير محضر بالواقعة 5862 جنح منوف وتحريز المضبوطات وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.