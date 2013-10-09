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محافظ الإسماعيلية يطالب العاملين بالإسعاف بتكثيف الجهود

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محافظ الإسماعيلية يطالب العاملين بالإسعاف بتكثيف الجهود محافظ الإسماعيلية يطالب العاملين بالإسعاف بتكثيف الجهود

أكد اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية، على ضرورة تكثيف ومضاعفة الجهود المبذولة من جميع العاملين بقطاع الإسعاف، ورفع مستوى الأداء للخدمات التى تؤدى للمواطنين من خلال هذا القطاع الحيوى الكبير، مع الأخذ فى الاعتبار الاهتمام بإعادة توزيع نقط الإسعاف المتحركة على الطرق والمحاور المرورية الرئيسية وفقا لكثافة الحركة المرورية على هذه الطرق، والعمل على الحد من الطرق والحفاظ على أرواح المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الإسماعيلية اليوم الأربعاء، مع عدد من رجال الإسعاف بحضور الدكتور هشام الشناوى، مدير عام الصحة بالإسماعيلية، والدكتور إبراهيم الدسوقى مدير عام قطاع الإسعاف، والدكتور محمد عادل مدير الرعاية العاجلة بمديرية الصحة.

وأشار المحافظ إلى أهمية دور رجال الإسعاف والعاملين فى هذا القطاع الذى يلعب دورا رئيسيا وفاعلا فى الحفاظ على حياة المواطنين.

وأشار إلى أنه لابد من رفع درجة الاستعداد القصوى بهذا القطاع فى فترة عيد الأضحى المبارك، وخلال المناسبات العامة والأعياد نظرا لزيادة وكثافة الحركة على الطرق والمحاور المرورية الرئيسية والإقبال الجماهيرى للمواطنين القادمين من المحافظات المجاورة لقضاء أجازة العيد بالإسماعيلية.

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