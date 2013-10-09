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بالصور..محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بيوم المسن ويكرم المسنين

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شهد اليوم الأربعاء اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية، الاحتفالية الكبيرة التى نظمتها مديرية التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع المحافظة، للاحتفال باليوم العالمى للمسن والتى أقيمت بمقر دار ضيافة المسنين بحى الشيخ زايد بالإسماعيلية.

وقد حرص المحافظ على القيام بزيارة الدار والالتقاء بالمسنين ومشاركتهم هذه المناسبة، حيث قام المحافظ خلال الزيارة بتفقد منشآت وأقسام الدار وقام بتكريم جميع النزلاء بالدر، إضافة إلى تكريم ممثلين عن نادى المسنين بمدينة القصاصين ونادى الأمل بالإسماعيلية ونادى التل الكبير ونادى مسنين البغادة وفايد، والقنطرة غرب.

وتم تسليم جميع المكرمين شهادات التقدير والهدايا العينية، كما تم تكريم أعضاء فرقة الرواد للموسيقى العربية التابعة لجمعية رواد التنمية بحى ثان عرايشية .

وحضر الاحتفالية والتكريم اللواء أحمد زهرة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عصمت عثمان رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والدكتورة كريمة حلمى مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية.

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