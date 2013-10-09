أخبار عاجلة

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
بالفيديو.. الإبراشي يعرض قصة شاب ذبح شقيقته لفتح مقبرة أثرية -
سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

السعودية تسافر الأردن الأربعاء لمواجهة العراق

Google+ Print
السعودية تسافر الأردن الأربعاء لمواجهة العراق السعودية تسافر الأردن الأربعاء لمواجهة العراق

يواصل السعودي تدريباته في محافظة الأحساء استعدادا للقاء المنتخب العراقي في الأردن يوم 15 ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا.

يُذكر أن كأس أسيا ستقام في أستراليا عام 2015.

وركز المران على تحفيظ اللاعبين لبعض الجمل الفنية، وشهد مشاركة جميع اللاعبين باستثناء سالم الدوسري الذي خضع لتمارين واختبارات خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي.

وسيخوض الأخضر مباراة ودية مع فريق الفتح مساء الأربعاء، وستقام المباراة بدون حضور وسائل الإعلام والجماهير، تنفيذا لطلب الجهاز الفني.

وستغادر بعثة المنتخب إلى العاصمة الأردنية مباشرة عقب المباراة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب