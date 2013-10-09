السعودية تسافر الأردن الأربعاء لمواجهة العراق

يواصل المنتخب السعودي تدريباته في محافظة الأحساء استعدادا للقاء المنتخب العراقي في الأردن يوم 15 ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا.

يُذكر أن كأس أسيا ستقام في أستراليا عام 2015.

وركز المران على تحفيظ اللاعبين لبعض الجمل الفنية، وشهد مشاركة جميع اللاعبين باستثناء سالم الدوسري الذي خضع لتمارين واختبارات خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي.

وسيخوض الأخضر مباراة ودية مع فريق الفتح مساء الأربعاء، وستقام المباراة بدون حضور وسائل الإعلام والجماهير، تنفيذا لطلب الجهاز الفني.

وستغادر بعثة المنتخب إلى العاصمة الأردنية مباشرة عقب المباراة.