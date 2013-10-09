السعودية تقرر تأجيل قرار خصخصة الأندية لعام 2022

قررت وزارة الشباب في السعودية، تأجيل إصدار قرار بخصخصة الأندية إلى عام 2022 وفقا لما نشرته صحيفة "عكاظ".

وترغب الجهات الحكومية السعودية في خصخصة الأندية لعدة أسباب، أهمها أن الكثير من رجال الأعمال السعوديين لا يتحملون مسؤولية الرعاية والتمويل.

كما أن أعضاء الشرف لا يقومون بضخ مبالغ كافية بسبب الأزمة المالية التي تضرب الأندية.

وترى الوزارة أن قرار الخصخصة يحتاج للمزيد من الدراسة، خاصة وأن التقارير التي تم رفعها مؤخرا تؤكد عدم القدرة على تطبيقه في الوقت الجاري.

كما أن هناك دراسة قد يتم الأخذ بها لفتح المجال لشركات عالمية كبرى بالدخول بالنصف وحتى 70 % من حصة النادي ولمدة خمس عشرة سنة.