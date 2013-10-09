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انتهت - العميد 1-1 فييرا .. الكويت ترد على الأردن

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انتهت - العميد 1-1 فييرا .. الكويت ترد على الأردن انتهت - العميد 1-1 فييرا .. الكويت ترد على الأردن

متابعة حية ومباشرة لمباراة الأردن ويقودها المدير الفني المصري حسام حسن، والكويت تحت ولاية جورفان فييرا المدير الفني السابق للزمالك.

من خطأ دفاعي يتعادل منتخب الكويت.

يتقدم عدوش للأردن بهدف من ركلة خلفية مزدوجة بعد صد عامر شفيع حارس الأردن لركلة جزاء كويتية.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ووضحت خطورة الكويت على مرمى الأردن لولا تألق عامر شفيع حارس المرمى.

الأردن يستعد لخوض الملحق العالمي المؤهل لمونديال البرازيل 2014 مع خامس أمريكا الجنوبية.

وتقام المباراة في الأردن أمام ضيفه الكويت ويهدف العميد للاستفادة من منافس قوي خلال حلمه بالتأهل لكأس العالم.

الطريف أن المواجهة بين مدربين قد قاما بتدريب الزمالك في وقت سابق.

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