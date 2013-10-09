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الخروب يساعد على التخلص من مشاكل الأمعاء

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الخروب يساعد على التخلص من مشاكل الأمعاء الخروب يساعد على التخلص من مشاكل الأمعاء

تفاجئنا الأمعاء بالكثير من المشكلات، منها الحموضة، والقرحة، فضلاً عن الأوجاع والارتجاع، وعُسر الهضم.

قال الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، إن مشاكل الأمعاء يمكن السيطرة عليها، مشيرا إلى أن شراب "الخروب" من المشروبات المفيدة لها وللقضاء على أغلب مشكلاتها المزعجة.

ونصح المنيسى بنقع الخروب أو طحنه يوميًّا فى ماء، وشربه، من أجل السيطرة على تقلب المعدة، ويقوّى الأمعاء لتتحمل الأطعمة الحارقة، ويُخَفِّف من آثار قرح المعدة ويقضى على أوجاعها المتكررة، وتناوله يوميًّا يعزز من قدرات الأمعاء على مواجهة الشعور بالغثيان ويقضى عليه.

وفضلاً عن مذاق الخروب اللذيذ فهو يمد الجسم بالطاقة، ويرطّبه ويخلصه من الشعور بالعطش، ويساعد الأمعاء على التخلص من كل ما يثير قلقها من كائنات دقيقة وبكتيريا ليترك الأمعاء نظيفة تمتص كل العناصر الغذائية فى الطعام ليستفيد بها الجسم.

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