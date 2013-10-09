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أحمد زاهر يرد على مهاجميه بصورة

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أحمد زاهر يرد على مهاجميه بصورة أحمد زاهر يرد على مهاجميه بصورة

بعد تزايد الشائعات حول علاقة الفنان أحمد زاهر بالفنانة نجلاء بدر، بسبب الصور المثيرة التي التقطاها سوياً؛ وبعد أن طالت الشائعات زوجة أحمد زاهر بالقول إنّها غاضبة منه بسبب هذه الصور، وقد طالبته بالطلاق، قرر أحمد زاهر الرد على كلّ تلك الشائعات من خلال حسابه الرسميّ على إنستغرام، حيث قام بنشر صورة تجمع زوجته بالفنانة نجلاء بدر، وكتب عليها "يللا عشان الناس تبطّل شائعات".

 

 

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