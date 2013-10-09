مهرجان فني للاحتفال بانتهاء "القشاش"

شهد فندق "سوفيتيل" مهرجاناً فنياً للاحتفال بانتهاء تصوير فيلم "القشاش"، واستعداده للمنافسة خلال موسم عيد الأضحى المقبل. وقد حضر أبطال الفيلم بالكامل، إضافة إلى كلّ أبطال فيلم "نظرية عمتي" الذين حضروا لتهنئة الأبطال، إلى جانب المنتج محمد السبكي والفنان محمد لطفي والمخرج أكرم فريد وزوجته تيتيانا والفنانة إيناس كامل والفنانة مي كسّاب والفنانة القديرة سميرة محسن والفنانة عفاف رشاد.

وبالرغم من إقامة الحفلة في نفس توقيت مهرجان "سينما الموبايل"، إلا أنّه شهد تغطية إعلامية مكثفة من القنوات الفضائية والصحافة.

وحرص الأبطال على عرض "تريلر" الفيلم الذي نال إعجاب الحاضرين، كما قاموا بتقطيع تورتة العمل بمشاركة كلّ النجوم الذين حضروا لتهنئتهم.

وامتدت الحفلة حتى ما قبل موعد الحظر بفترة قصيرة، حيث حرص الفنانون على قضاء أطول وقت مع الصحافة والإعلام والتحدّث عن فيلم "القشاش"، من دون الخوض في تفاصيل قد تتسبّب في كشف قصة الفيلم التي وصفوها بالمفاجأة.

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