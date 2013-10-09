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عمرو موسى: مجلس الشورى لا يتحمل مسؤولية "طعون التشريعات" السابقة

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عمرو موسى: مجلس الشورى لا يتحمل مسؤولية "طعون التشريعات" السابقة عمرو موسى: مجلس الشورى لا يتحمل مسؤولية "طعون التشريعات" السابقة

كتب : ولاء نعمة الله وهبة امين ومحمد يوسف ومحمد حمدى منذ 35 دقيقة

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الطعن بعدم الدستورية الذي صاحب بعض التشريعات في السابق، لم يكن مسؤولية مجلس الشورى فقط، ولكنه كان عملا مشتركا مع مجلس الشعب، وأن الإحصائيات موجودة وتظهر ذلك.

وأضاف موسى "التعيين بمجلس الشورى لم يكن عيبا، خاصة وأن مجلس الشعب كانت به نسبة تعيين أيضا طوال الـ 60 سنة الماضية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة مساء اليوم، ردا على ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، الذي اتهم مجلس الشورى بأنه تسبب في الطعن بعدم الدستورية على كثير من التشريعات، وأنه لايحق للمعينين إقرار القوانين.

واقترح المهندس صلاح عبدالمعبود، الممثل الاحتياطي لحزب النور إجراء مناظرة، وأخذ الآراء بين المؤيد والمعارض لبقاء مجلس الشورى، للتوضيح للمواطنين ماهية المميزات المتعلقة بوجود غرفة ثانية للتشريع، خاصة وأن وجود هذة الغرفة سوف يجعل التشريع "أكثر انضباطا"، على حد وصفه.

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