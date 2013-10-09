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مندوب مصر بجينيف يطالب بمشاركة الجامعة العربية في مؤتمر منظمة التجارة العالمية

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مندوب مصر بجينيف يطالب بمشاركة الجامعة العربية في مؤتمر منظمة التجارة العالمية مندوب مصر بجينيف يطالب بمشاركة الجامعة العربية في مؤتمر منظمة التجارة العالمية
دولة فلسطين مراقبا في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية ببالي

كتب : بهاء الدين محمد الأربعاء 09-10-2013 17:47

دعت السفيرة وفاء بسيم، مندوب الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية إلى عدم التفرقة في التعامل بين جامعة الدول العربية وباقي المنظمات الدولية عند الموافقة على مشاركة تلك المنظمات في الاجتماع الوزاري التاسع للمنظمة المقرر عقده في ديسمبر المقبل في بالي بأندونيسيا.

وقالت السفيرة وفاء بسيم، في البيان الذي ألقته صباح اليوم نيابة عن المجموعة العربية أمام المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، "على أننا لن نقبل بالتمييز ضد جامعة الدول العربية، مع كامل الاحترام لدور كافة المنظمات الدولية الأخرى في الموضوعات المطروحة على أجندة عمل المنظمة والمؤتمر الوزاري".

وشددت مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف على ضرورة وضع معايير موضوعية وشفافة بما يضمن مشاركة كافة المنظمات الحكومية بما فيها جامعة الدول العربية كمراقبين في المؤتمر الوزاري، مضيفة أن المجموعة العربية تقدر كافة الظروف والملابسات المحيطة بعقد المؤتمر الوزاري في بالي، ومن هنا تقدمت بمقترح عربى من خمس نقاط لإتاحة الفرصة لكافة المنظمات الحكومية الدولية بما في ذلك جامعة الدول العربية للمشاركة في المؤتمر الوزاري المشار إليها، ودعت كافة الدول الأعضاء للتحلي بنفس القدر من المرونة.

هذا، ويتضمن المقترح العربي ذو النقاط الخمس الاستجابة لطلبات كافة المنظمات الحكومية للمشاركة في المؤتمر الوزاري في بالي، دون أن تعتبر مشاركة أيهم سابقة يُقاس عليها عند التعامل مع هذا الأمر في المؤتمرات الوزارية القادمة، وعلى أن يظل البند الخاص بتحسين القواعد الإرشادية لعضوية المنظمات الحكومية كمراقبين في المنظمة وفي المؤتمرات الوزارية على جدول أعمال اجتماعات المجلس العام، والبناء على مقترحات المجموعة العربية – والتي تحظى بتأييد واسع – من أجل وضع قواعد إرشادية دائمة تنظم مسألة حصول المنظمات الحكومية الدولية على صفة المراقب في منظمة التجارة العالمية ومشاركتها في المؤتمرات الوزارية الخاصة بها.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل دأبتا على معارضة حضور الجامعة العربية للمؤتمرات الوزارية، الأمر الذي وصل إلى طريق مسدود عام 2011 وأدى إلى عدم مشاركة أية منظمة حكومية دولية في أعمال المؤتمر الوزاري الثامن الذي عقد بجنيف.

هذا، ومن المنتظر أن يعقد المجلس العام اجتماعه الأخير في مطلع نوفمبر القادم لحسم تلك المسألة، وذلك قبل عقد المؤتمر الوزاري ببالي.

وفي سياق متصل ألقت السفيرة وفاء بسيم مندوب مصر الدائم لدى المقر الاوروبى للأمم المتحدة بجنيف بياناً صباح اليوم أمام المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية شددت فيه على ضرورة مراعاة الاعتبارات الموضوعية بعيدا عن تسييس عمل المنظمة، مرحبة بالجهود المبذولة لحصول دول فلسطين على صفة المراقب وحضورها المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة المقرر عقده في ديسمبر المقبل في بالي بأندونيسيا.

جدير بالذكر أنه تمت الموافقة في نهاية اجتماع المجلس العام اليوم، على مشاركة دولة فلسطين كمراقب في المؤتمر الوزاري التاسع في بالي في ديسمبر القادم.

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