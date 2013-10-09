حافظى على أسنان طفلك بتقليل السكر فى الطعام

تتأثر أسنان الأطفال بسهولة ويصيبها "التسوّس" والتشقق، وتعتقد أغلب الأمهات أن السبب الوحيد لتسوس أسنان طفلها هو تناوله الكثير من الحلوى، وهذا اعتقاد خاطئ فى أغلب الحالات. كما قال الدكتور أشرف محمد أخصائى طب الفم والأسنان مشيرا إلى أن الأم هى السبب الأول فى تدمير أسنان الأطفال وإصابتها بالتسوس والضعف، فالأطفال بطبيعتهم يفضلون المذاق الحُلو، ولشدةِ حرص الأم على إقبال أطفالها على الطعام تضيف نِسَب أكبر من السكر والعسل عليها.

وأضاف محمد أن المياه الغازية والعصائر الطبيعية والصناعية المحببة للأطفال تساعد على تسوس الأسنان وتشققها وإحداث شروخًا بها وإضعافها، أما الثلج الذى يُضَاف عادة على هذه العصائر فثبت قدرته على إضعاف الطبقة الخارجية الحامية للأسنان والضروس.

لذلك لابد من تحديد كميات السكر المُضَافة لطعام وشراب الطفل مع التقليل من النسبة بالتدريج، ومنعه من تناول المشروبات الغازية بأنواعها والحرص على غسيل أسنانه 3 مرات يوميًّا لتحافظى عليها قوية خالية من التسوس.

>